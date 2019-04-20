Клопп: "Мы привыкли к такому вызову и совершенно не чувствуем давления"

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Клопп: "Мы привыкли к такому вызову и совершенно не чувствуем давления"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как чувствует себя команда в чемпионате Англии. Об этом сообщает Goal. 

"Мы привыкли к такому вызову и совершенно не чувствуем давления. Все проходит отлично. Мы наслаждемся интересными играми. То, что мы участвуем в двух соревнованиях - признак успеха", - сказал Клопп. 

"Ливерпуль" располагается на лидирующей позиции в чемпионате Англии. Завтра, 21 апреля, подопечные Клоппа встретятся с "Кардиффом".

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Барселона любит традиционно унижать английские клубы.Месси не забивал только мешку Ливерпулю,очередь пришла, Месси вколотит и Ливерпулю.

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