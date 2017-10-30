Клопп: "Мы способны закончить сезон на вершине таблицы"

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Клопп: "Мы способны закончить сезон на вершине таблицы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп верит в успех своей команды в текущем сезоне.

"У всех есть проблемы. Может, их, конечно, нет у "Манчестер Сити". Они сейчас выглядят лучше всех в АПЛ. Но если говорить о нас, то я убежден, что мы способны закончить сезон на вершине таблицы. Но для этого нужно время" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

На данный момент "Ливерпуль" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
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9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
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12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
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15 Вест Бромвич Альбион 10 10
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