Клопп: "Мы живем не в Воображляндии, где можно получить все, что захочешь"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, собирается ли клуб приобретать новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом пишет Daily Mail.
"Не знаю, как клубам удается покупать дорогостоящих игроков. Простите, но нам нужно платить по счетам, как и всем.
Мы много вложили в эту команду, однако некоторые думают, что это не так. Мы живем не в Воображляндии, где можно получить все, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги. У нас есть всего четыре клуба, которые могут себе это позволить: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Они всегда получают, что захотят.
Я им не завидую, как это может показаться, у нас еще будет время в следующем году для новых трансферов", - сказал Клопп.
Ранее "Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче.
Сегодня, 28 июля, подопечные Клоппа встретятся с "Наполи" в контрольном матча. Начало - в 19:00 (мск).
А еще: Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16