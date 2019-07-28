Клопп: "Мы живем не в Воображляндии, где можно получить все, что захочешь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, собирается ли клуб приобретать новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом пишет Daily Mail.

"Не знаю, как клубам удается покупать дорогостоящих игроков. Простите, но нам нужно платить по счетам, как и всем.

Мы много вложили в эту команду, однако некоторые думают, что это не так. Мы живем не в Воображляндии, где можно получить все, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги. У нас есть всего четыре клуба, которые могут себе это позволить: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Они всегда получают, что захотят.

Я им не завидую, как это может показаться, у нас еще будет время в следующем году для новых трансферов", - сказал Клопп.

Ранее "Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче.

Сегодня, 28 июля, подопечные Клоппа встретятся с "Наполи" в контрольном матча. Начало - в 19:00 (мск).

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