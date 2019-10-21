Клопп: "МЮ" третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал заявление после матча против "Манчестер Юнайтед" (1:1).
"МЮ" уже третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд". Я не критикую, а просто говорю факт", - приводит слова Клоппа Mirror.
Отметим, что "Ливерпуль" под руководством Клоппа ни разу не обыгрывал "МЮ" на "Олд Траффорд". Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.
После 9 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. "МЮ" идет на 13-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4