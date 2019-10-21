Клопп: "МЮ" третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд"

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Клопп: "МЮ" третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал заявление после матча против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"МЮ" уже третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд". Я не критикую, а просто говорю факт", - приводит слова Клоппа Mirror.

Отметим, что "Ливерпуль" под руководством Клоппа ни разу не обыгрывал "МЮ" на "Олд Траффорд". Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.

После 9 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. "МЮ" идет на 13-м месте.

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Дмитрий Владимирович
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