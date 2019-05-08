Клопп на эмоциях выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0) не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире.

"Эти ребята ******* гиганты! Это невозможно! Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Я иностранец и английский - не мой родной язык, у меня просто нет других слов", - сказал Клопп после матча.

Liverpool head coach Jurgen Klopp looks at his watch: "It's 10 past 10, most of the children are probably in bed but these boys are f---ing giants. If you have to fine me, fine me." What a legend. pic.twitter.com/kMxfEJfctF — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 7 мая 2019 г.

Напомним, первая встреча команд в полуфинале ЛЧ завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.

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