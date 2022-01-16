Клопп надеется на победу футболиста "Ливерпуля" в Кубке Африки

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Клопп надеется на победу футболиста "Ливерпуля" в Кубке Африки

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о выступлениях футболистов "красных" в Кубке африканских наций.

"Хочу, чтобы кто-то из наших игроков прошел весь путь на Кубке африканских наций и стал победителем турнира. Я знаю, что это значит для них. Надеюсь, они наслаждаются каждой секундой, проведенной на этом турнире. Мы вынуждены играть пока без них, но это.

Хороший шанс для других футболистов проявить себя. Вот как мы это видим", — приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдского клуба.

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