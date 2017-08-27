Клопп намерен не повторить ошибок "Барселоны"
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп намерен не повторить ошибок каталонской "Барселоны", которая была вынуждена пойти на огромные траты для усиления своего состава после продажи Неймара во французский ПСЖ.
Как информирует испанская пресса, наставник "красных" планирует подписать замену для ключевого полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо, который выразил желание стать игроком "сине-гранатовых", до завершения сделки по нему. Таким образом немецкий специалист хочет сохранить существенную сумму средств после продажи бразильца, так как многие клубы, зная о наличии свободных денег у "Ливерпуля", пытались бы выручить за своих игроков гораздо больше денег.
Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Ярмоленко: "Переход в "Боруссию"? Не верьте"
-
"Реал" - "Валенсия" - 2:2 (видео)
-
"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"
-
ПСЖ может арендовать Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов евро
-
"Брага" - "Порту" - 0:1 (обзор)
-
"Крылья Советов", "Енисей" и "Динамо" СПб побеждают в матчах ФНЛ
-
Зума вызван в сборную Франции вместо Варана
-
"Марсель" впервые за последние 20 лет пропустил шесть голов в чемпионате Франции
-
"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции
-
"Порту" на выезде победил "Брагу"
-
Манчини: "Зениту" нужны новые игроки"
-
Шалимов: "Надеюсь, что Смолов останется в "Краснодаре"
-
Черчесов: "Хочу посмотреть на Нойштедтера, когда он в тонусе"
-
"Наполи" - "Аталанта" - 3:1, "Кьево" - "Лацио" - 1:2 (обзоры)
-
"Спортинг" - "Эшторил" - 2:1 (обзор)
-
Кучук: "Ростов" играл на результат и добился его"
-
"Милан" – "Кальяри" - 2:1 (обзор)
-
"Монако" одержал 16 победу подряд в Лиге 1
-
"Монако" - "Марсель" - 6:1 (обзор)
-
"Монако" без Мбаппе деклассировал "Марсель"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|3
|Манчестер Сити
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|5
|Челси
|3
|6
|6
|Уотфорд
|3
|5
|7
|Саутгемптон
|3
|5
|8
|Ливерпуль
|2
|4
|9
|Сток Сити
|3
|4
|10
|Эвертон
|3
|4
|11
|Суонси Сити
|3
|4
|12
|Тоттенхэм
|2
|3
|13
|Арсенал Лондон
|2
|3
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0