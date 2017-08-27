Клопп намерен не повторить ошибок "Барселоны"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп намерен не повторить ошибок каталонской "Барселоны", которая была вынуждена пойти на огромные траты для усиления своего состава после продажи Неймара во французский ПСЖ.

Как информирует испанская пресса, наставник "красных" планирует подписать замену для ключевого полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо, который выразил желание стать игроком "сине-гранатовых", до завершения сделки по нему. Таким образом немецкий специалист хочет сохранить существенную сумму средств после продажи бразильца, так как многие клубы, зная о наличии свободных денег у "Ливерпуля", пытались бы выручить за своих игроков гораздо больше денег.

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru