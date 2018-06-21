Клопп намерен расстаться с тремя футболистами

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Клопп намерен расстаться с тремя футболистами

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет продать трех футболистов.

Как сообщает Tribalfootball, на продажу будут выставлены вратарь Симон Миньоле, форварды Дэниел Старридж и Дэнни Ингс.

Деньги с продажи игроков "Ливерпуль" направит на подписание новых футболистов.

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