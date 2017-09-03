Клопп намерен встретиться с Коутиньо

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Клопп намерен встретиться с КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп намерен встретиться с ведущим полузащитником своей команды Филиппе Коутиньо, который летом мог перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует Star, наставник "красных" рассчитывает заверить 25-летнего хавбека своей команды в том, что в новом сезоне вместе они смогут претендовать на самые высокие места как Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов. Клопп надеется, что бразилец будет готов выйти на поле уже в следующем матче "Ливерпуля" против "Манчестер Сити".

Напомним, Балаге опроверг слова руководства "Барселоны" о том, что "Ливерпуль" требовал за Коутиньо 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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