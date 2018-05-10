Клопп намерен заменить Салаха Дибалой

Теги ливерпульпауло дибалаювентусмохамед салахюрген клопп

Клопп намерен заменить Салаха ДибалойГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с идеальным кандидатом на замену вингеру своей команды Мохамеду Салаху, который может покинуть клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям TMW, в случае расставания с египтянином, "красные" предпримут попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. При этом на приобретение аргентинца мерсисайдский клуб не будет жалеть средств, вырученных с продажи лидера своих атак.

В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Реал" уже договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха. | soccernews.ru

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Уоу, ничёси.

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