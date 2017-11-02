Клопп: "Наша игра в матче с "Марибором" не была идеальной"

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Клопп: "Наша игра в матче с "Марибором" не была идеальной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Марибором" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Впереди у нас сложный матч в Севилье, а "Марибору" предстоит сыграть в Москве. Это очень интересная группа, поскольку класс команд примерно равный. Но мы всё равно находимся в лучшем положении. Сегодня мы хорошо поработали и по праву победили. Всё дело в терпении и в том, чтобы принимать правильные и своевременные решения на поле. "Марибор" нанёс несколько ударов по нашим воротам, но это абсолютно нормально. Они полностью изменили тактику по сравнению с прошлым матчем и добавили нам проблем. Наша игра не была идеальной, но идеально другое - мы забили три гола, не пропустили и лидируем в группе" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Марибор". | http://soccernews.ru

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