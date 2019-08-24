Клопп назвал единственный недостаток Обамеянга

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча третьего тура АПЛ против "Арсенала" поделился мнением о нападающем "канониров" Пьере-Эмерике Обамеянге.

"У Обамеянга на самом деле нет слабых сторон, кроме его модного стиля. Раньше нам удавалось сдерживать Пьера, но из-за его скорости гарантировать это на сто процентов невозможно", - цитирует Клоппа Goal.com.

Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Ранее Клопп работал с Обамеянгом в дортмундской "Боруссии" на протяжении двух сезонов.

В стартовавшем сезоне габонец забил 2 гола в 2 матчах АПЛ.

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