Клопп назвал главную ошибку "Ливерпуля" в матче с "Атлетико"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что "красные" после минимального гостевого поражения выиграли с аналогичным счётом на "Энфилде" в основное время, но в овертаймах "матрасники" забили трижды, а английской команде удалось отличиться всего раз.

"Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить. После второго мяча команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та лёгкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: "Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru