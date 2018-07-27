Клопп назвал главных соперников "Ливерпуля" в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал главных соперников своей команды в борьбе за чемпионство в АПЛ в новом сезоне.

"Да, наша задача состоит в том, чтобы каждый год мы совершенствовали команду, чтобы улучшать нашу игру каждый год, и если мы это сделаем, наши шансы на победу будут расти. Но дело в том, что другие команды тоже не спят: "Манчестер Сити" все еще остается фантастической командой, "Манчестер Юнайтед" тоже будет им соответствовать, это же касается "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", - цитирует наставника "красных" MIrror.

Напомним, "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru