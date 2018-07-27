Клопп назвал главных соперников "Ливерпуля" в борьбе за чемпионство

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп назвал главных соперников "Ливерпуля" в борьбе за чемпионствоГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал главных соперников своей команды в борьбе за чемпионство в АПЛ в новом сезоне.

"Да, наша задача состоит в том, чтобы каждый год мы совершенствовали команду, чтобы улучшать нашу игру каждый год, и если мы это сделаем, наши шансы на победу будут расти. Но дело в том, что другие команды тоже не спят: "Манчестер Сити" все еще остается фантастической командой, "Манчестер Юнайтед" тоже будет им соответствовать, это же касается "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", - цитирует наставника "красных" MIrror.

Напомним, "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru

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Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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