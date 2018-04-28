Клопп назвал игру со "Сток Сити" "матчем сезона"

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Клопп назвал игру со "Сток Сити" "матчем сезона"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о настрое команды на матч со "Сток Сити", который пройдет в 36-м туре английской Премьер-лиги.

Матч пройдет сегодня, 28 апреля. Начало - в 14.30.

"Наш состав на матч? Я могу думать лишь о победе. У нас точно такая же ситуация, как и у "Сток Сити", мы хотим выиграть этот матч. Для меня это игра сезона. Это финал.

Как мы можем дать отдых двум, трём или четырём игрокам, если они не травмированы и готовы выйти на поле? Что скажут люди в других клубах? У нас есть свои цели. Мы не можем сделать тысячу изменений, потому что у нас нет возможностей для этого. К тому же это матч Премьер-лиги, тут не нужно ничего выдумывать", - отметил наставник.

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