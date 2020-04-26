Клопп назвал имя лучшего игрока, которого он подписал за время работы в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с лучшим футболистом, которого клуб купил во время его работы.

Напомним, при немецком специалисте в команду пришли Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Алиссон и Трент Александер-Арнольд.

"Лучший - Трент Александер-Арнольд. Причем мы его даже не покупали, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: "В молодежке он играл опорнка. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге".

Но в основе возникла проблема. Он был недостаточно физически подготовлен. Это нормально, он был совсем молод. Однако в плане футбольных навыков вопросов быть не может", - передает слова Клоппа The Mirro

21-летний футболист - воспитанник академии "Ливерпуля". В основную команду футболист был переведен в 2016 году в возрасте 17 лет. В сезоне 2018/19 он установил рекорд по количеству голевых передач за сезон среди защитников в АПЛ.

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