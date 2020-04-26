Клопп назвал имя лучшего игрока, которого он подписал за время работы в "Ливерпуле"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с лучшим футболистом, которого клуб купил во время его работы.
Напомним, при немецком специалисте в команду пришли Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Алиссон и Трент Александер-Арнольд.
"Лучший - Трент Александер-Арнольд. Причем мы его даже не покупали, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: "В молодежке он играл опорнка. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге".
Но в основе возникла проблема. Он был недостаточно физически подготовлен. Это нормально, он был совсем молод. Однако в плане футбольных навыков вопросов быть не может", - передает слова Клоппа The Mirro
21-летний футболист - воспитанник академии "Ливерпуля". В основную команду футболист был переведен в 2016 году в возрасте 17 лет. В сезоне 2018/19 он установил рекорд по количеству голевых передач за сезон среди защитников в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18