Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов

Теги юрген клоппманчестер ситибарселона

Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги ЧемпионовГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал команды, которые он ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов.

"Самым нормальным был бы финал турнира между "Манчестер Сити" и "Барселоной", но обе команды вылетели", - приводит слова наставника "красных" Le 10 Sport.

Напомним, Клопп прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов от "Ромы". | soccernews.ru

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