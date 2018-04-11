Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал команды, которые он ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов.

"Самым нормальным был бы финал турнира между "Манчестер Сити" и "Барселоной", но обе команды вылетели", - приводит слова наставника "красных" Le 10 Sport.

Напомним, Клопп прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов от "Ромы". | soccernews.ru