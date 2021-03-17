Клопп назвал лучшего футболиста в своей тренерской карьере
Фото: Твиттер
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал.
"Роберт Левандовски - лучший игрок, с которым мне доводилось работать. Было бы нечестно сказать подобное о ком-либо еще.
Если бы каждый игрок развивался такими же темпами, как Роберт с момента, когда я его впервые увидел в "Лехе", футбол бы просто сошел с ума. Каждый игрок стал бы феноменом.
Он настоящая машина, он сделал все, чтобы стать машиной по отправке мяча в сетку. В любой игровой ситуации он знает, что ему нудно делать и где быть. Хочу сказать "спасибо" ему и другим игроков, благодаря которым мне удалось вырасти в хорошего тренера", – отметил Клопп в интервью Bild.
Напомним, главный тренер "Ливерпуля" и нападающий "Баварии" вместе работали в дортмундской "Боруссии".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18