Клопп назвал лучшего футболиста в своей тренерской карьере

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Клопп назвал лучшего футболиста в своей тренерской карьереФото: Твиттер
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал.

"Роберт Левандовски - лучший игрок, с которым мне доводилось работать. Было бы нечестно сказать подобное о ком-либо еще.

Если бы каждый игрок развивался такими же темпами, как Роберт с момента, когда я его впервые увидел в "Лехе", футбол бы просто сошел с ума. Каждый игрок стал бы феноменом.

Он настоящая машина, он сделал все, чтобы стать машиной по отправке мяча в сетку. В любой игровой ситуации он знает, что ему нудно делать и где быть. Хочу сказать "спасибо" ему и другим игроков, благодаря которым мне удалось вырасти в хорошего тренера", – отметил Клопп в интервью Bild.

Напомним, главный тренер "Ливерпуля" и нападающий "Баварии" вместе работали в дортмундской "Боруссии".

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