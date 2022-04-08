Клопп назвал лучшего тренера мира

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Клопп назвал лучшего тренера мира

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира и высказался по поводу слов испанца, что с "Атлетико" он выйдет с 12 игроками.

"Это же была ирония! Я видел статью из Эквадора, в которой утверждалось, что я не понимаю Луиса Диаса. На этой планете должна быть ответственность. Если вы хотите поговорить с нами, пожалуйста, будьте благосклонны и помогите нам. Пеп с иронией сказал, что он много думает и ему это нравится.

Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся. Должно быть, это просто стечение обстоятельств, что у него не получается в Лиге чемпионов. Если кто-то сомневается в нем, я понятия не имею, как это возможно", – сказал немецкий специалист.

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