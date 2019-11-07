Клопп назвал лучшего тренера в мире

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Клопп назвал лучшего тренера в мире
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

"Я отношусь к Гвардиоле с большим уважением. Я давно его знаю. Для меня важно по-прежнему быть для него соперником. Я считаю, что Пеп является лучшим тренером в мире. Обыграть его команду очень сложно, но это возможно", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

10 ноября "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют между собой в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19:30 мск.

После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" находится на второй позиции, имея в активе 25 очков.

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