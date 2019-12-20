Клопп назвал лучшего тренера в мире
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп лестно высказался о тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.
"Мне везет, так как я могу заявить, что мои команды были близки к командам Гвардиолы. Я уже неоднократно говорил, но по моему мнению, он лучший тренер в мире.
Он проводит великолепную работу с командой. За его подопечными приятно наблюдать. Мы сильно уважаем друг друга, однако на поле мы желаем только побеждать.
В большинстве сезонов он приводил свои команды к чемпионству. Как в Германии, так и в Англии. Я легко смирюсь с этим, ведь для меня не проблема быть вторым, даже когда я хочу быть первым", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Читайте также: Клопп: "Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Клопп назвал лучшего тренера в мире
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"
-
Диего Форлан возглавил уругвайский клуб
-
Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"
-
2
Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой
-
1
Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
-
Агент прокомментировал интерес "Спартака" к нападающему "Ривер Плейта"
-
Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре
-
Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
-
Клуб Бекхэма предпочел Дриусси другого футболиста
-
3
Месси еще ни разу не забивал в Эль Класико после ухода Роналду из "Реала"
-
1
Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов
-
"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"
-
У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции
-
Роджерс прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
-
Нападающий сборной Украины попался на допинге
-
Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра
-
СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако"
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым
-
1
"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9