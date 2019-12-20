Клопп назвал лучшего тренера в мире

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп лестно высказался о тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Мне везет, так как я могу заявить, что мои команды были близки к командам Гвардиолы. Я уже неоднократно говорил, но по моему мнению, он лучший тренер в мире.

Он проводит великолепную работу с командой. За его подопечными приятно наблюдать. Мы сильно уважаем друг друга, однако на поле мы желаем только побеждать.

В большинстве сезонов он приводил свои команды к чемпионству. Как в Германии, так и в Англии. Я легко смирюсь с этим, ведь для меня не проблема быть вторым, даже когда я хочу быть первым", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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