Клопп назвал лучшего в индивидуальном плане футболиста в этом году

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Клопп назвал лучшего в индивидуальном плане футболиста в этом году

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого из футболистов он считает лучшим в 2019 году.

"Индивидуально Лионель Месси был на вершине в этом году. Он демонстрирует фантастический уровень игры. Сложно его с кем-то сравнивать", - заявил Клопп.

Напомним, что Месси признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА. Награда от УЕФА досталась Вирджилу ван Дейку.

В текущем сезоне на счету Месси три забитых мяча и три ассиста в 7 матчах.

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Дмитрий Владимирович
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