Клопп назвал лучшего в индивидуальном плане футболиста в этом году
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого из футболистов он считает лучшим в 2019 году.
"Индивидуально Лионель Месси был на вершине в этом году. Он демонстрирует фантастический уровень игры. Сложно его с кем-то сравнивать", - заявил Клопп.
Напомним, что Месси признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА. Награда от УЕФА досталась Вирджилу ван Дейку.
В текущем сезоне на счету Месси три забитых мяча и три ассиста в 7 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Лестер Сити
|10
|20
|3
|Манчестер Сити
|9
|19
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4