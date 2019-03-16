Клопп назвал лучший способ добиться успеха

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп назвал лучший способ добиться успеха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в ближайшее трансферное окно клуб не собирается делать дорогостоящие покупки. Об этом сообщает Sky Sports.

"Я пока не могу точно сказать, как мы будем вести себя во время летнего трансферного окно, однако я не думаю, что мы нуждаемся в каких-то больших затратах. 

Лучший способ добиться успеха - собрать таких футболистов, с помощью которых можно развивать команду. Возможно, это была основная проблема "Ливерпуля" на протяжении долгих лет", - сказал Клопп. 

"Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на один балл.

Читайте также: "Ливерпуль" теряет Хендерсона | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов