Клопп назвал лучший способ добиться успеха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в ближайшее трансферное окно клуб не собирается делать дорогостоящие покупки. Об этом сообщает Sky Sports.
"Я пока не могу точно сказать, как мы будем вести себя во время летнего трансферного окно, однако я не думаю, что мы нуждаемся в каких-то больших затратах.
Лучший способ добиться успеха - собрать таких футболистов, с помощью которых можно развивать команду. Возможно, это была основная проблема "Ливерпуля" на протяжении долгих лет", - сказал Клопп.
"Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на один балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14