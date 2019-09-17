Клопп назвал лучшую команду в Европе

Теги ливерпульюрген клоппманчестер сити

Клопп назвал лучшую команду в Европе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не считает мерсисайдцев сильнейшим клубом в Европе.

"Ливерпуль" не может быть лучшей командой в Европе, так как лучшая команда в мире - это "Манчестер Сити". Я считаю, что мы находимся на одной планете", - приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов. 

Не пропустите: Клопп прокомментировал слова агента о возможном уходе из "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 сентября

Главные новости дня: 16 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов