Клопп назвал лучшую команду в Европе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не считает мерсисайдцев сильнейшим клубом в Европе.
"Ливерпуль" не может быть лучшей командой в Европе, так как лучшая команда в мире - это "Манчестер Сити". Я считаю, что мы находимся на одной планете", - приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Клопп прокомментировал слова агента о возможном уходе из "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1