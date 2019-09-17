Клопп назвал лучшую команду в Европе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не считает мерсисайдцев сильнейшим клубом в Европе.

"Ливерпуль" не может быть лучшей командой в Европе, так как лучшая команда в мире - это "Манчестер Сити". Я считаю, что мы находимся на одной планете", - приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов.

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