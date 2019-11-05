Клопп назвал Ориги легендой "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил нападающего своей команды Дивока Ориги.

На пресс-конференции перед матчем с "Генком" журналист перечислял известных воспитанников бельгийского клуба. Немецкий тренер указал представителю СМИ, что он забыл назвать Дивока Ориги.

"Дивок Ориги. Не забывайте об этом. Легенда "Ливерпуля", между прочим. Весьма популярная здесь персона", - цитирует Клоппа Goal.com.

24-летний Ориги занимался в академии "Генка" с 2001 по 2010 год. За "Ливерпуль" он выступает с 2014 года.

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