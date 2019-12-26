Клопп назвал преступлением календарь АПЛ в Boxing Day
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике календарь игр английской Премьер-лиги в ближайшие недели.
"Люди хотят шоу и ранее ни у одного тренера не возникало проблем с игрой в Boxing Day, но проводить матчи 26-го, а затем 28-го декабря - это преступление. Очень плохой график, но, к сожалению, это реальность. Никто не стонет по этому поводу, но все понимают, что подобного происходить не должно.
Нет причин давать командам менее 48 часов на отдых между матчами. Хотя очевидно, что мы можем говорить всё, что захотим, но это никого не волнует. Каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами", - приводит слова Клоппа Daily Mail.
26 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Лестером", 29 декабря - с "Вулверхэмптоном", а 2 января - с "Шеффилд Юнайтед".
Не пропустите: Четыре игрока "Ливерпуля" не помогут команде в двух последних матчах 2019 года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп назвал преступлением календарь АПЛ в Boxing Day
-
Халк закрутил роман с племянницей бывшей жены спустя 5 месяцев после развода
-
Радимов рассказал об эмоциональной реакции своей 92-летней бабушки на встречу с Семаком
-
1
Назван лучший бомбардир 2019 года в мировом футболе
-
Депай рассказал, что помогает ему восстанавливаться после тяжёлой травмы колена
-
Скауты "Зенита" были замечены на матчах "Херенвена"
-
"Арсенал" хочет арендовать игрока "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 25 декабря
-
Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в АПЛ
-
Бывший наставник сборной Испании может возглавить Эквадор
-
"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Лингардом
-
В "Барселоне" определились с трансферными планами на 2020 год
-
Радимов рассказал, что у него было предложение о переходе в "Спартак"
-
Хавбек "Вест Хэма" назвал рецепт борьбы с расизмом в футболе
-
"Тоттенхэм" продлит контракт с основным хавбеком
-
Четыре игрока "Ливерпуля" не помогут команде в двух последних матчах 2019 года
-
1
Лингард назвал цель "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне
-
2
Гризманн высказался об игре Месси
-
Бывший защитник "Локомотива" опередил Ван Дейка по проценту выигранных единоборств за 10 лет
-
Сарабия рассказал о положении Неймара в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12