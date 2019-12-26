Клопп назвал преступлением календарь АПЛ в Boxing Day

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике календарь игр английской Премьер-лиги в ближайшие недели.

"Люди хотят шоу и ранее ни у одного тренера не возникало проблем с игрой в Boxing Day, но проводить матчи 26-го, а затем 28-го декабря - это преступление. Очень плохой график, но, к сожалению, это реальность. Никто не стонет по этому поводу, но все понимают, что подобного происходить не должно.

Нет причин давать командам менее 48 часов на отдых между матчами. Хотя очевидно, что мы можем говорить всё, что захотим, но это никого не волнует. Каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

26 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Лестером", 29 декабря - с "Вулверхэмптоном", а 2 января - с "Шеффилд Юнайтед".

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