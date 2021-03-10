Клопп назвал причины, по которым "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп назвал причины, по которым "Ливерпуль" может выиграть Лигу ЧемпионовГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ожидания от второго матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лейпцига".

"Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам невероятно трудно играть без болельщиков. На нашем стадионе была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Но это, конечно, не оправдание нашим плохим результатам.

На победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов у нас, как минимум, две причины: во-первых, наш высокий уровень, во-вторых, футбол как таковой. В каждом отдельном матче любая из команд может победить. Образно говоря, вы сыграли только первый тайм, нас ждет второй. Но в нас я не сомневаюсь. Будем биться как надо", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первая игра завершилась гостевой победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет сегодня в Будапеште. Начало матча - в 23:00 по московскому времени.

Читать также: Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах

Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов