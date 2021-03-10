Клопп назвал причины, по которым "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ожидания от второго матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лейпцига".

"Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам невероятно трудно играть без болельщиков. На нашем стадионе была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Но это, конечно, не оправдание нашим плохим результатам.

На победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов у нас, как минимум, две причины: во-первых, наш высокий уровень, во-вторых, футбол как таковой. В каждом отдельном матче любая из команд может победить. Образно говоря, вы сыграли только первый тайм, нас ждет второй. Но в нас я не сомневаюсь. Будем биться как надо", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первая игра завершилась гостевой победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет сегодня в Будапеште. Начало матча - в 23:00 по московскому времени.