Клопп назвал причины поражения "Ливерпуля" от "Брайтона"

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Клопп назвал причины поражения "Ливерпуля" от "Брайтона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 22-го тура АПЛ против "Брайтона".

Напомним, что "красные" дома проиграли со счётом 0:1, потерпев второе поражение подряд на "Энфилде".

"Мы очень разочарованы. Была тяжёлая неделя с двумя подряд интенсивными выездными матчами, и сегодня нам не хватило свежести как моральной, так и физической. Было очень много эпизодов, когда мы слишком легко дарили мяч сопернику. "Брайтон" выглядел здорово, но мы им заметно упрощали жизнь. Нет сомнений, что соперник заслужил победу. Для меня сейчас важно найти объяснение, как произошло подобное. Мы выглядели неубедительно. Нужно с этим разобраться. Каждый наш футболист способен играть лучше, чем сегодня", - цитирует Клоппа BBC.

"Ливерпуль" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на 7 очков.

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