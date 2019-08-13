Клопп назвал примерные сроки восстановления Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, сколько потребуется времени голкиперу Алиссону на восстановление.



Напомним, футболист был травмирован в матче 1-го тура АПЛ с "Нович Сити" (4:1).



"У Алиссона повреждение голеностопа. Не скажу точно, когда он вернется, но явно не в среду. Пару недель это займет. Читал информацию про шесть недель и тому подобное, но Алиссон не сильно пострадал", - сказал Клопп.



Голкипер перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из "Ромы" за 63 миллиона евро. В минувшем сезоне он пропустил 22 гола в 38 матчах.



А еще: СМИ узнали предварительные сроки восстановления Алиссона| http://soccernews.ru