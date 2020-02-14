Клопп назвал самый любимый момент за время работы в "Ливерпуле"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какой момент он считает самым любимым за период работы в мерсисайдском клубе.
"Финал Лиги Чемпионов, который закончился наилучшим образом. Я никогда этого не забуду. Всё, о чём я думал - это футбол. И это первый финал, в котором мы победили. Надеюсь, что не последний", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Немецкий специалист возглавляет "красных" с 2015 года. Под его руководством команда дважды доходила до финала ЛЧ: в 2018 году было поражение от "Реала" (1:3), а в 2019-м - победа над "Тоттенхэмом" (2:0).
В текущем сезоне "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ и, скорее всего, возьмёт чемпионский титул впервые за 30 лет.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
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|25
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|Лестер Сити
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|4
|Челси
|25
|41
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|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18