Клопп назвал самый любимый момент за время работы в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какой момент он считает самым любимым за период работы в мерсисайдском клубе.

"Финал Лиги Чемпионов, который закончился наилучшим образом. Я никогда этого не забуду. Всё, о чём я думал - это футбол. И это первый финал, в котором мы победили. Надеюсь, что не последний", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Немецкий специалист возглавляет "красных" с 2015 года. Под его руководством команда дважды доходила до финала ЛЧ: в 2018 году было поражение от "Реала" (1:3), а в 2019-м - победа над "Тоттенхэмом" (2:0).

В текущем сезоне "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ и, скорее всего, возьмёт чемпионский титул впервые за 30 лет.

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