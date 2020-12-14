Клопп назвал сроки восстановления Диогу Жоты
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, сколько времени потребуется нападающему Диогу Жоте на восстановление после травмы колена.
"Всё хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем нам казалось потом. Операция не потребуется, однако он пропустит от 1,5 до 2 месяцев", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".
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