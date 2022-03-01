Клопп назвал сроки восстановления Тьяго

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Клопп назвал сроки восстановления Тьяго

Фото: инстаграм Тьяго Алькантары/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления после травмы испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

"Тьяго испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии, но сейчас он в порядке, хотя и не в форме. Поэтому вряд ли Алькантара сыграет с "Норвичем". Впрочем, есть вероятность, что он выйдет на поле в матче Лиги Чемпионов с "Интером", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Алькантара провел за "Ливерпуль" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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