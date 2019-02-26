Клопп назвал сроки возвращения в строй травмированного Фирмино



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал сроки восстановления бразильского нападающего Роберто Фирмино.

"Нам повезло, с Фирмино все в порядке. Его травма оказалась не такой серьезной, как казалось изначально. Думаю, что он может вернуться в строй в среду. У него хорошие шансы выйти на поле в матче с "Эвертоном". Не стоит сбрасывать со счетов Бобби, так как он всегда быстро возвращается в строй", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Фирмино получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) и был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне 27-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых пасов.

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