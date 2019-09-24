Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"

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Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в качестве его преемника в английском клубе он видит наставника "Рейнджерс" Стивена Джераррда.

"С первого дня, как я оказался в "Ливерпуле", меня поддерживали Кенни Далглиш и Стивен Джеррард. Если меня завтра отправят в отставку, то вместо меня могут назначить Далглиша. Но наверняка клуб захочет вернуть Джеррарда.

Если меня спросят, кого я вижу в качестве своего преемника, то я назову Стива. Я готов помочь ему все, чем смогу. Если кто-то займет твое место, то дело не в преемнике, а в том, что ты работал не слишком хорошо", – приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Напомним, что нынешний контракт 52-летнего немецкого специалиста с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года.

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