Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в качестве его преемника в английском клубе он видит наставника "Рейнджерс" Стивена Джераррда.
"С первого дня, как я оказался в "Ливерпуле", меня поддерживали Кенни Далглиш и Стивен Джеррард. Если меня завтра отправят в отставку, то вместо меня могут назначить Далглиша. Но наверняка клуб захочет вернуть Джеррарда.
Если меня спросят, кого я вижу в качестве своего преемника, то я назову Стива. Я готов помочь ему все, чем смогу. Если кто-то займет твое место, то дело не в преемнике, а в том, что ты работал не слишком хорошо", – приводит слова Клоппа FourFourTwo.
Напомним, что нынешний контракт 52-летнего немецкого специалиста с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: ФИФА выбрала лучшего тренера 2019 года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
"Реал" рассматривает Почеттино, как нового главного тренера
-
Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022
Лента новостей
-
Де Лигт не смог выбрать медлу Роналду и ван Дейком
-
Суд перенес заседание по УДО 4-го фигуранта дела Кокорина-Мамаева
-
СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"
-
Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
-
Зидан высказался о возможной отставке
-
1
Зидан назвал причину большого количества травм у игроков "Реала"
-
Месси высказался о соперничестве с Роналду
-
1
Зидан прокомментировал вручение Месси награды лучшему игроку года
-
10
"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира
-
1
Лопырева высказалась о вручении Месси награды лучшему игроку года
-
Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
-
2
Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
-
УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов
-
Месси оценил уровень 16-летнего Фати
-
На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR
-
Защитник "Ливерпуля" стал одноклубником Комличенко в "Младе Болеслав"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
2
Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1