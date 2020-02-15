Клопп назвал своих фаворитов Лиги Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие команды он считает фаворитами на победу в Лиге Чемпионов сезона 2019/20.

"Не знаю, как далеко нам удастся пройти. Пока нет смысла думать об этом - лучше сконцентрироваться на матче с "Атлетико". До начала сезона я считал фаворитом ЛЧ "Ювентус". Но они почему-то не лидируют в Серии А с 10-очковым отрывом, хотя у них невероятный состав, очень качественные игроки.

Ещё могу выделить "Баварию", ПСЖ, "Барселону" и, конечно же, нельзя забывать про "Манчестер Сити". Очевидно, что триумф в Лиге Чемпионов будет для них приоритетом", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем самого престижного еврокубкового турнира.

В 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Лионом", "Бавария" померится силами с "Челси", ПСЖ встретится с дортмундской "Боруссией", "Барселона" проэкзаменует "Наполи", а "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом".

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