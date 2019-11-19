Клопп назвал свой самый нелюбимый стадион
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ненавидит играть на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
"Терпеть не могу играть на стадионе "Севильи". Потому что на нём царит такая атмосфера... На самом деле, это комплимент!" - цитирует Клоппа AS.
Примечательно, что команды немецкого специалиста никогда не выигрывали у "Севильи".
Самым важным матчем Клоппа против "нервионцев" был финал Лиги Европы сезона 2015/16, в котором его "Ливерпуль" проиграл со счётом 1:3.
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|Команда
|М
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|12
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|12
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|12
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|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
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|12
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|Уотфорд
|12
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