Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, сколько пропустит из-за травмы гвинейский полузащитник Наби Кейта.

"У него диагностирован разрыв сухожилия. Кейта пропустит не менее двух месяцев. Очень плохие новости. И не только для команды, но и для него самого, поскольку впереди Кубок Африки. Жаль, ведь он набрал отличную форму, но иногда в жизни и футболе происходят такие вещи", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

24-летний Кейта в текущем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 33 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Кубок африканских наций пройдёт в Египте в период с 21 июня по 19 июля.

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