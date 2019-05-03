Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта

Теги ливерпульюрген клоппнаби кейтатравмы

Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, сколько пропустит из-за травмы гвинейский полузащитник Наби Кейта.

"У него диагностирован разрыв сухожилия. Кейта пропустит не менее двух месяцев. Очень плохие новости. И не только для команды, но и для него самого, поскольку впереди Кубок Африки. Жаль, ведь он набрал отличную форму, но иногда в жизни и футболе происходят такие вещи", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

24-летний Кейта в текущем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 33 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Кубок африканских наций пройдёт в Египте в период с 21 июня по 19 июля.

Не пропустите: Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов