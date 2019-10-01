Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного вратаря Алиссона.
"Он еще не приступал к тренировкам, поэтому мы не будем рисковать его здоровьем. Оценим его состояние ближе к субботе, когда состоится игра против "Лестера".
Однако к игре с "Манчестер Юнайтед", скорее всего, он будет готов на сто процентов", - цитирует Клоппа Goal.com.
Поединок между "МЮ" и "Ливерпулем" запланирован на 20 октября.
Напомним, что Алиссон травмировался в матче с "Норвичем" в рамках 1-го тура АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2