Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного вратаря Алиссона.

"Он еще не приступал к тренировкам, поэтому мы не будем рисковать его здоровьем. Оценим его состояние ближе к субботе, когда состоится игра против "Лестера".

Однако к игре с "Манчестер Юнайтед", скорее всего, он будет готов на сто процентов", - цитирует Клоппа Goal.com.

Поединок между "МЮ" и "Ливерпулем" запланирован на 20 октября.

Напомним, что Алиссон травмировался в матче с "Норвичем" в рамках 1-го тура АПЛ.

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