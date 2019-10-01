Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона

Теги ливерпульюрген клоппалиссонтравмы

Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного вратаря Алиссона.

"Он еще не приступал к тренировкам, поэтому мы не будем рисковать его здоровьем. Оценим его состояние ближе к субботе, когда состоится игра против "Лестера".

Однако к игре с "Манчестер Юнайтед", скорее всего, он будет готов на сто процентов", - цитирует Клоппа Goal.com.

Поединок между "МЮ" и "Ливерпулем" запланирован на 20 октября.

Напомним, что Алиссон травмировался в матче с "Норвичем" в рамках 1-го тура АПЛ.

Читайте также: Алиссон рассказал, за счет чего стал лучшим вратарем мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера

Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов