Клопп: "Не будем менять стиль своей игры в матче с "Реалом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против мадридского "Реала".

" Мы не собираемся менять нашу игру в матче против "Реала". Если я спрошу своих подопечных, что они хотят, чтобы мы сделали в финале, я уверен, что они согласятся со мной и выскажут ту же идею. В футболе также необходимо думать о своих лучших качествах ", - цитирует наставника "красных" официальный сайт его клуба.

Напомним, "Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира. | soccernews.ru