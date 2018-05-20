Клопп: "Не будем менять стиль своей игры в матче с "Реалом"

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Клопп: "Не будем менять стиль своей игры в матче с "Реалом"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против мадридского "Реала".

"Мы не собираемся менять нашу игру в матче против "Реала". Если я спрошу своих подопечных, что они хотят, чтобы мы сделали в финале, я уверен, что они согласятся со мной и выскажут ту же идею. В футболе также необходимо думать о своих лучших качествах", - цитирует наставника "красных" официальный сайт его клуба.

Напомним, "Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира. | soccernews.ru

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