Клопп: "Не будем подписывать кого попало для замены Коутиньо"

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Клопп: "Не будем подписывать кого попало для замены Коутиньо"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как он планирует заменить бразильского полузащитника Филиппа Коутиньо.

"В данный момент я не думаю о трансферах. "Ливерпуль" не стесняется тратить много денег, мы несколько раз делали это. Если в январе будет игрок, который нам подойдет, то мы будем работать над его трансфером. Но мы не будем подписывать кого попало для замены Коутиньо", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро.

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