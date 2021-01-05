Клопп не будет наказан за критику судейства

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после игры 17-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

Футбольная ассоциация Англии не будет штрафовать или дисквалифицировать немца, утверждает ESPN.