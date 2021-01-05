Клопп не будет наказан за критику судейства

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Клопп не будет наказан за критику судействаНаставник "Ливерпуля" Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после игры 17-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

Футбольная ассоциация Англии не будет штрафовать или дисквалифицировать немца, утверждает ESPN.

Напомним, специалист после окончания игры заявил, что арбитры не увидели 2 явных пенальти, и отметил, что в таких ситуациях другому клубу дали бы их пробить, намекая на "Манчестер Юнайтед".

Читать также: Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном" | http://soccernews.ru
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