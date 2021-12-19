Клопп не будет покупать в "Ливерпуль" невакцинированных футболистов
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о новой политике "красных" в отношении подписания футболистов и влиянии на нее вакцинации от коронавируса.
"Мы явно не близки к тому, чтобы подписать кого-то. Но да, вакцинация будет иметь значение. Определенно.
Давайте возьмем нашу ситуацию. Если игрок вообще не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это совсем не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на остальных". Но он все же представляет угрозу.
Поэтому мы должны найти разные варианты. Ему нужно переодеваться в отдельной раздевалке, он должен есть в другой столовой, он должен сесть в другой автобус, он должен ехать на другой машине. С организационной точки зрения это настоящий бардак.
Невероятно сложно следовать протоколам. Если кто-то заразится ковидом, и невакцинированный игрок будет рядом с ним последние четыре дня, то тот окажется в изоляции.
Если нам нужно поехать в какую-то страну на еврокубковый матч, то по возвращении ему придется самоизолироваться. Так что, конечно, это будет иметь значение.
Если нам придется делать такого рода вещи, например, строить дополнительное здание для непривитых игроков… Такого не будет. Но надеюсь, что в будущем в этом не будет необходимости. Вот и все", – сказал немецкий специалист.
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