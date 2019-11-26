Клопп не будет руководить "Ливерпулем" в матче Кубка Лиги против "Астон Виллы"

По информации Daily Mail, в декабре "Ливерпуль" будет играть в двух турнирах не только с разным составом, но ещё и с разными тренерскими штабами.

Сообщается, что на Клубный Чемпионат Мира в Катар отправится основа во главе с Юргеном Клоппом. 18 декабря "красные" начнут свой путь в соревновании с полуфинальной стадии.

Между тем, 17 декабря "скаузеры" сыграют с "Астон Виллой" в 1/8 финала Кубка Лиги. На поле выйдут резервисты, а руководить ими будет наставник молодёжной команды Нил Критчли.

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