Клопп: "Не буду рисковать Салахом ради дерби с "Эвертоном"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что форвард команды Мохамед Салах не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном".

"Мы попытались форсировать восстановление Салаха, чтобы он смог выйти на поле. Но до начала матча остались всего сутки. Я не буду рисковать есть здоровьем только потому, что матч с "Эвертоном" это дерби. Он выйдет на поле только в том случае, если будет готов на сто процентов. И я сделал бы тоже самое, если бы на его месте был любой другой футболист", - приводит слова Клоппа SportsMole.

Напомним, Салах получил повреждение паха в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (3:0).

В этом сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 42 матча и забил 38 голов.

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