Клопп не думает, что "Ливерпуль" сможет сейчас бороться за Лигу Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его команда находится в том состоянии, чтобы одержать итоговую победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

"Мы не так глупы и пока не похоже, что в этом сезоне мы можем победить в Лиге Чемпионов. Для начала стоит дождаться жеребьевки. Но точно могу сказать, что при любом итоге жребия, нам предстоят очень сложные игры. Мы не заглядываем так далеко, думаем лишь о следующем матче. В Лиге Чемпионов у нас есть импульс", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, обыграв "РБ Лейпциг" в обоих матчах со счетом 2:0.