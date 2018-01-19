Клопп: "Не думаю, что "Манчестер Сити" отказался от трансфера Санчеса из-за денег"

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Клопп: "Не думаю, что "Манчестер Сити" отказался от трансфера Санчеса из-за денег"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный переход нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

"Я не думаю, что "Манчестер Сити" отказался от трансфера Санчеса из-за денег. Уверен, что дело было совсем не в деньгах. Санчес мог бы усилить любую команду мира, это фантастический игрок", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" отказался от покупки 29-летнего Санчеса из-за его агента, который нарушил договоренность с "горожанами", так как в "Манчестер Юнайтед" игроку предложили более выгодные финансовые условия.

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