Клопп: "Не думаю, что моя возможная работа с итальянским клубом - это хорошая идея"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о своей возможной работе с одним из итальянских клубов.

"Готов ли я буду в один прекрасный день в будущем возглавить итальянский клуб? О, я не думаю, что это хорошая идея для любого из итальянских клубов, потому что я знаю только по-итальянски, как заказать спагетти в ресторане. Не в ближайшие четыре года - это точно", - цитирует наставника "красных" AS.

Напомним, Джеко поделился мнением о Клоппе. | soccernews.ru