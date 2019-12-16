Клопп: "Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба "красных".
Английский клуб на данном этапе встретится с мадридским "Атлетико".
"Необычный жребий. Я думал, что нам попадется один из мадридский клубов - так и получилось.
У нас непростая задача. У нас хороший итог жеребьевки, но матчи будут сложными, так и должно быть. Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль", - сказал Клопп.
Первый матч состоится 18 февраля в Мадриде. Ответная игра пройдет 11 марта на "Энфилде".
А еще: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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