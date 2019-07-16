Клопп не исключает покупку левого защитника

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Клопп не исключает покупку левого защитника

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что клуб может подписать нового левого защитника этим летом.

Отметим, что речь идет о замене для Альберто Морено, который ранее перебрался в "Севилью".

"Не могу пока подтвердить или опровергнуть это. Нужно будет рассчитать, сможет ли клуб провернуть этот трансфер. Мы присмотрели на эту позицию двух молодых футболистов. К тому же, у нас есть Джеймс Милнер", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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