Клопп не исключил, что может закончить тренерскую карьеру после ухода из "Ливерпуля"

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Клопп не исключил, что может закончить тренерскую карьеру после ухода из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, когда может завершить тренерскую карьеру.

Соглашение немца с английским клубом рассчитано до 2024 года.

"Возьму себе год и спрошу себя, скучаю ли по футболу. Если ответ будет отрицательным, то Клопп как тренер закончится. Если я решу закончить карьеру, я точно не буду скучать по невероятному напряжению перед матчами", - передает слова Клоппа sportbuzzer.de.

Ранее стало известно, что Клопп стал лучшим тренером АПЛ по итогам сезона-2019/20. "Ливерпуль" в минувшем сезоне стал чемпионом Англии.

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